Лян Максим I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лян Максим I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лян (Ким) Ен Сук

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лян (Ким) Ен Сук

Рождение ребёнка
02.04.1935

Сын: Лян Алексей

Мать ребёнка: Лян (Ким) Ен Сук

Смерть
Неизвестно

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