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Безсонов Анатолий Константинович

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Место рождения

г.Барнаул Алтайского края

Дата рождения

22.10.1928

Дата смерти

08.07.1978

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Барнаул Алтайского края
Бракосочетание
Около 1953

Жена: не указана

г.Бердск Искитимского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мамаев Константин Анатоьевич

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Петровна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.12.1963

Жена: Кольман Валентина Антоновна

с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
20.11.1964

Дочь: Михайлова Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Кольман Валентина Антоновна

Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.07.1978
г.Новосибирск
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