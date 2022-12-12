Безсонов Анатолий Константинович
Место рожденияг.Барнаул Алтайского края
Дата рождения22.10.1928
Дата смерти08.07.1978
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Барнаул Алтайского края
Бракосочетание
Около 1953
Жена: не указана
г.Бердск Искитимского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мамаев Константин Анатоьевич
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Петровна
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.12.1963
с.Мамонтово Каргатского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
20.11.1964
Дочь: Михайлова Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Кольман Валентина Антоновна
Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.07.1978
г.Новосибирск