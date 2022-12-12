Смирнов Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Смирнов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1938
Сын: Смирнов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1938
Сын: Смирнов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
был работником в хозяйстве семьи своей жены Прасковьи