Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948
Отец: не указан
Мать: Нечаева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксаров Алексей
Рождение ребёнка
07.11.1970
Дочь: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Баксаров Алексей
Рождение ребёнка
15.06.1973
Дочь: Звонарева (Баксарова) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Баксаров Алексей