Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна 08.08.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948

Отец: не указан

Мать: Нечаева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксаров Алексей

Рождение ребёнка
07.11.1970

Дочь: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Баксаров Алексей

Рождение ребёнка
15.06.1973

Дочь: Звонарева (Баксарова) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Баксаров Алексей

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