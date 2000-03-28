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Алехин Никита

Место рождения

Калужская обл., Хвастовичский р-н, д. Долина

Дата рождения

07.06.1906

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1906

Отец: Алехин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Военная награда
Неизвестно
Алехин Никита Федорович гв. рядовой В архив Дата рождения __.__.1906 Место призыва Полевой ВК, Румыния, г. Браилов Посмотреть на карте Воинская часть 265 гв. сп 86 гв. сд 1 УкрФ Дата поступления на сл... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина ?

Смерть
28.03.2000

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