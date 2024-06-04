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Ксенофонтов Никанор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенофонтов Василий Ксенофонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1897

Сын: Ксенофонтов Николай Никанорович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1900

Дочь: Ксенофонтова Анастасия Никаноровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1903

Дочь: Ксенофонтова Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1908

Дочь: Ксенофонтова Марина Никаноровна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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