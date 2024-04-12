Литвинова Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1925
Дата смерти01.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925
Рождение ребёнка
26.07.1951
Сын: Литвинов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Литвинов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Литвинова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Литвинов Борис Яковлевич
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.01.1984