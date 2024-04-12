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Литвинова Вера Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.08.1925

Дата смерти

01.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925

Отец: Кононов Александр Яковлевич

Мать: Кононова Агриппина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.07.1951

Сын: Литвинов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Литвинов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Литвинова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Литвинов Борис Яковлевич

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.01.1984
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