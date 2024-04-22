Кокорин Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Кокорин Федор Осипов
Мать: Кокорина Елена Андреева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Анна Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кокорина Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кокорина Феодора Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кокорина Евфросиния Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Дарья Федорова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно