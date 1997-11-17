Сурина (Воронцова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Воронцова) Елена Тимофеевна

Место рождения

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.12.1913

Дата смерти

17.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913

Отец: Воронцов Тимофей

Мать: Воронцова София Петровна

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1935

Дочь: Агапен Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1941

Сын: Сурин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Ефремова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Сурин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Смерть
17.11.1997
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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