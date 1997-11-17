Сурина (Воронцова) Елена Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1913
Дата смерти17.11.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913
Отец: Воронцов Тимофей
Мать: Воронцова София Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1935
Дочь: Агапен Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1941
Сын: Сурин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Ефремова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.01.?
Сын: Сурин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Смерть
17.11.1997