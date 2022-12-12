Зерщиков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.07.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1959
Отец: Зерщиков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1985
Дочь: Тарасова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности