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Зерщиков Иван Иванович

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Место рождения

Алитуб, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.07.1959

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1959

Отец: Зерщиков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Алитуб, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Дочь: Тарасова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1988

Сын: Зерщиков Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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