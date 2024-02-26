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Ефим Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Иван Васильев (Ич)

Мать: Анна Игнатьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Григорий Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокия Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Алексей Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокия Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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