Ефим Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Иван Васильев (Ич)
Мать: Анна Игнатьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Григорий Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокия Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Алексей Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокия Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно