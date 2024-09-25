Безсонова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безсонов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Безсонов Иван Петров
Песчаное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Она же деревня Неживова Ларихинская волость Ишимский уезд Тобольская губерния Российская империя
Смерть
Неизвестно