Безсонова Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсонова Мавра Иванова

Безсонова Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Безсонов Виктор Иванов

Отец ребёнка: Безсонов Иван Петров

Песчаное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Она же деревня Неживова Ларихинская волость Ишимский уезд Тобольская губерния Российская империя
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.