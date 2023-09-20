(Кропачева) Домника
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1813
Муж: Корепанов Петр
Бракосочетание
07.02.1813
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.03.1824 ст.
Дочь: (Корепанова) Дария
Отец ребёнка: Корепанов Петр
На устье Бельницкого логу, Глазовский уезд, Вятская губерния