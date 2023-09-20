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(Кропачева) Домника

Место рождения

Кропачевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропачевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1813

Муж: Корепанов Петр

Бракосочетание
07.02.1813

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.03.1824 ст.

Дочь: (Корепанова) Дария

Отец ребёнка: Корепанов Петр

На устье Бельницкого логу, Глазовский уезд, Вятская губерния

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