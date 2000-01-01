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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Крашенинникова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Ивановский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ивановский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арендарева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ивановский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преображенская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ивановский Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно