Изотов Александр
Место рожденияЛенинградская обл.
Дата рождения08.02.1950
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Ленинградская обл.
Смерть
2004
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно