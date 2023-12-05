Изотов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотов Александр

Место рождения

Ленинградская обл.

Дата рождения

08.02.1950

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ленинградская обл.
Смерть
2004
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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