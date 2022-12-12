Тоболин Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1911
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тоболина Галина Григорьевна
Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1976
Вологда, Россия