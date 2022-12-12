Тоболин Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболин Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1911

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тоболина Галина Григорьевна

Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоболина Галина Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1976
Вологда, Россия
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