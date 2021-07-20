Ивлев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1962
Дата смерти20.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Александр Александрович
Мать ребёнка: Ивлева Елена Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ивлева Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Елена Павловна
Смерть
20.07.2021