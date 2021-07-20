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Ивлев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1962

Дата смерти

20.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1962

Отец: Ивлев Анатолий Александрович

Мать: Ячменева Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Александр Александрович

Мать ребёнка: Ивлева Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ивлева Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Елена Павловна

Смерть
20.07.2021

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