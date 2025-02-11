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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Марфин Иосиф Иовов1804 г.р.
Дети
Марфин Семён Иосифов1833 г.р.
Марфин Василий ИосифовДо 1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марфин Иосиф Иовов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Марфин Семён Иосифов
Отец ребёнка: Марфин Иосиф Иовов
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1841
Отец ребёнка: Марфин Иосиф Иовов
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно