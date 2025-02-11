? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Марфин Иосиф Иовов1804 г.р.
Дети
Марфин Семён Иосифов1833 г.р.
Марфин Василий ИосифовДо 1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Иосиф Иовов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Марфин Семён Иосифов

Отец ребёнка: Марфин Иосиф Иовов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Марфин Василий Иосифов

Отец ребёнка: Марфин Иосиф Иовов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.