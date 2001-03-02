Пугачёв Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1934
Мать ребёнка: Пугачёва Мария Анисимовна
Военная служба
С 26.07.1941 по ?.03.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил в 1927-1929 годах. Призван 26.07.1941 года Илекским РВК. Проходил обучение в кавалерийском училище г. Чкалова. С 17.08.1942 года служил в звании крано... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал без вести