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Пугачёв Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1934

Сын: Пугачёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Пугачёва Мария Анисимовна

Военная служба
С 26.07.1941 по ?.03.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил в 1927-1929 годах. Призван 26.07.1941 года Илекским РВК. Проходил обучение в кавалерийском училище г. Чкалова. С 17.08.1942 года служил в звании крано... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачёва Мария Анисимовна

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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