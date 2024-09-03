Мухамедзянова Августа Муссоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянова Августа Муссоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Михайлова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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