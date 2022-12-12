Стадник Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадник Виктор Алексеевич

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Место рождения

Омская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стадник Алексей

Мать: Стадник Нина

Омская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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