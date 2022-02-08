Хорькова (Сурова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова (Сурова) Валентина Александровна

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Место рождения

Суровка, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1938

Дата смерти

08.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938

Отец: Суров Александр Филимонович

Мать: не указана

Суровка, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1970

Дочь: Пастушкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Хорьков Николай Михайлович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.02.2022
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