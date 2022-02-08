Хорькова (Сурова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1938
Дата смерти08.02.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938
Отец: Суров Александр Филимонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1970
Дочь: Пастушкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Хорьков Николай Михайлович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.02.2022