Школьников Семен Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иеремия Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Школьников Мартын Семенович
Мать ребёнка: не указана
Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1870