Школьников Семен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьников Семен Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иеремия Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Школьников Мартын Семенович

Мать ребёнка: не указана

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1870

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