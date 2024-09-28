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Трифон Васильев

Место рождения

Морозово

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Марина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Данилова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Филипп Трифонов

Мать ребёнка: Васса Данилова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Трифонов

Мать ребёнка: Васса Данилова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Анна Трифонова

Мать ребёнка: Васса Данилова

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Трифонова

Мать ребёнка: Васса Данилова

Иванцево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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