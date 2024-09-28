Трифон Васильев
Место рожденияМорозово
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Василий Афанасьев
Мать: Марина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Данилова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Филипп Трифонов
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Трифонов
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Анна Трифонова
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Трифонова
Мать ребёнка: Васса Данилова
Иванцево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно