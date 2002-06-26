Кузнецова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1978

Отец: Кузнецов Анатолий Иванович

Мать: Кузнецова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.2002

Дочь: Ивановская Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Ивановский Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
11.08.2005

Сын: Кузнецов Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Шихов Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
25.12.2021

Дочь: Дикун Таисия Викторовна

Отец ребёнка: Дикун Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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