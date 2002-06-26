Кузнецова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1978
Рождение ребёнка
26.06.2002
Дочь: Ивановская Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Ивановский Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
11.08.2005
Сын: Кузнецов Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Шихов Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
25.12.2021
Дочь: Дикун Таисия Викторовна
Отец ребёнка: Дикун Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан