Чайка (Карпова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайка (Карпова) Светлана Николаевна

Чайка (Карпова) Светлана Николаевна

avatar

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

28.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1985

Отец: Карпов Николай Александрович

Мать: Карпова (Жукова) Людмила Викторовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Ян Валериевич

Рождение ребёнка
25.02.2020

Дочь: Чайка Лилиана Яновна

Отец ребёнка: Чайка Ян Валериевич

Рождение ребёнка
14.04.2023

Дочь: Чайка Николина Яновна

Отец ребёнка: Чайка Ян Валериевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.