Чайка (Карпова) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайка Ян Валериевич
Рождение ребёнка
25.02.2020
Дочь: Чайка Лилиана Яновна
Отец ребёнка: Чайка Ян Валериевич
Рождение ребёнка
14.04.2023
Дочь: Чайка Николина Яновна
Отец ребёнка: Чайка Ян Валериевич