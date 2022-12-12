Прохоров Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1928
Сын: Прохоров Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно