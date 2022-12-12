Прохоров Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Прохоров Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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