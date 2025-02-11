Щемяева Авдотья Фёдорова
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
ИванДо 1817 г.р.
Щемяев Пётр Захаров1801 г.р.
Дети
Анастасия Иванова1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щемяев Пётр Захаров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно