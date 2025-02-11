Щемяева Авдотья Фёдорова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Щемяева Авдотья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
ИванДо 1817 г.р.
Щемяев Пётр Захаров1801 г.р.
Дети
Анастасия Иванова1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щемяев Пётр Захаров

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

65 Семья

Смерть
Неизвестно

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