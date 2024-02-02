Попова (Захарова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Захарова) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: Захаров Владимир Васильевич

Мать: Захарова Мария Степановна

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