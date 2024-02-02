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Попова (Захарова) Нина Владимировна
Попова (Захарова) Нина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.1938
Пол
Женский
Отец
Захаров Владимир Васильевич
1906 г.р.
Мать
Захарова Мария Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
Отец:
Захаров Владимир Васильевич
Мать:
Захарова Мария Степановна
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