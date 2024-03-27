Якупов Рифат Наилевич
Место рожденияг. Кумертау, РБ, РФ
Дата рождения03.01.199
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.199
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рифатовна
Мать ребёнка: Якупова Айгуль
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якупова Айгуль