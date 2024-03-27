Якупов Рифат Наилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Рифат Наилевич

Место рождения

г. Кумертау, РБ, РФ

Дата рождения

03.01.199

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

198 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.199

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рифатовна

Мать ребёнка: Якупова Айгуль

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якупова Айгуль

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