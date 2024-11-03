Павлова Прасковья (Параскева) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван Иудович
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.
Дочь: (Павлова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Дочь: (Павлова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович
Смерть
Неизвестно