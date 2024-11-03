Павлова Прасковья (Параскева) Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова Прасковья (Параскева) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Иудович

Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович

Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.

Дочь: (Павлова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович

Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Дочь: (Павлова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Иудович

Смерть
Неизвестно

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