Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Краснов Евграф Алексеевич

Мать: Краснова Iульяния Антоновна

Смерть
Неизвестно
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