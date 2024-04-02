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Екатерина
Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Краснов Евграф Алексеевич
1827 г.р.
Мать
Краснова Iульяния Антоновна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЯ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Краснов Евграф Алексеевич
Мать:
Краснова Iульяния Антоновна
Смерть
Неизвестно
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