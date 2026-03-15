Пьянкова (Останина) Домника Петровна
женский, родилась 1884, Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
Супруги
Пьянков Иван Степанович09.08.1888 ст. г.р.
Дети
Пьянков Петр Иванович21.08.1907 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1907
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Пьянков Иван Степанович
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно