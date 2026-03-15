Пьянкова (Останина) Домника Петровна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Пьянкова (Останина) Домника Петровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1884, Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Супруги
Пьянков Иван Степанович09.08.1888 ст. г.р.
Дети
Пьянков Петр Иванович21.08.1907 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Кузовошка Новая, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
С 1907
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Пьянков Иван Степанович

Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
21.08.1907 ст.

Сын: Пьянков Петр Иванович

Отец ребёнка: Пьянков Иван Степанович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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