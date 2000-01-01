Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Захар
Мать: не указана
Сын: Чураков Стефан
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Сын: Чураков Михаил
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Сын: Чураков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Сын: Чураков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Сын: Чураков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чураков Григорий
Сын: Чураков Иосиф (Осип)
Отец ребёнка: Чураков Григорий