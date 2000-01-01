Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чураков Стефан

Отец ребёнка: Чураков Григорий

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чураков Михаил

Отец ребёнка: Чураков Григорий

Рождение ребёнка
26.02.1861

Сын: Чураков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Чураков Григорий

деревня Фомино
Рождение ребёнка
28.02.1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.03.1864

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.11.1866

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина
Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Чураков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чураков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чураков Григорий

д. Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Чураков Григорий

починок Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Чураков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Чураков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чураков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Иосиф (Осип)

Отец ребёнка: Чураков Григорий

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