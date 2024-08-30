Флегонтов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флегонтов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флегонтов ?

Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абанина (Флегонтова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флегонтов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна

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