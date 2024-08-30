Флегонтов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флегонтов ?
Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абанина (Флегонтова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флегонтов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна