Фомин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1954

Дата смерти

17.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1954

Отец: Фомин Иван Вавилович

Мать: Фомина Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Фомина Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
20.02.1978

Сын: Фомин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Фомина Татьяна Максимовна

Смерть
17.04.2017

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