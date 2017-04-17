Фомин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1954
Дата смерти17.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1954
Отец: Фомин Иван Вавилович
Мать: Фомина Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Фомина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
20.02.1978
Сын: Фомин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Фомина Татьяна Максимовна
Смерть
17.04.2017