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Поплавская Яна Романовна
Поплавская Яна Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2001
Пол
Женский
Отец
Поплавский Роман Алексеевич
Мать
Трунова (Кайбелева) Мадина (Евгения) Эльдаровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2001
Отец:
Поплавский Роман Алексеевич
Мать:
Трунова Мадина Эльдаровна
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