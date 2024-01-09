Воробьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1916

Сын: Воробьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Арсеньевна

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина Арсеньевна

Злодеиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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