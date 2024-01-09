Воробьев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1916
Сын: Воробьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Арсеньевна
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Злодеиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно