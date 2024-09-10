Соколова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Архип Карпов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Жаркова (Соколова) Елена Архипова
Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов
Рождение ребёнка
10.03.1874
Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов
Рождение ребёнка
19.10.1879
Дочь: (Соколова) София Архипова
Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: (Соколова) Анна Архипова
Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов
Смерть
Неизвестно