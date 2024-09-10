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Соколова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Архип Карпов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жаркова (Соколова) Елена Архипова

Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов

Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Соколов Алексей Архипов

Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов

Рождение ребёнка
19.10.1879

Дочь: (Соколова) София Архипова

Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов

Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: (Соколова) Анна Архипова

Отец ребёнка: Соколов Архип Карпов

Смерть
Неизвестно

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