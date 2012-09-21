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Венявский Александр Сергеевич
Венявский Александр Сергеевич
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
21.09.2012
Пол
Мужской
Отец
Венявский Сергей Константинович
1971 г.р.
Мать
Венявская (Арсентьева) Екатерина Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2012
Отец:
Венявский Сергей Константинович
Мать:
Венявская Екатерина Анатольевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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