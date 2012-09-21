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Венявский Александр Сергеевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

21.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2012

Отец: Венявский Сергей Константинович

Мать: Венявская Екатерина Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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