Рождественская (Отпущенникова) Елена (Олена) Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1977
Сын: Рождественский Олег Андреевич
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
21.08.1982
Сын: Рождественский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва