Рождественская (Отпущенникова) Елена (Олена) Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Отпущенникова) Елена (Олена) Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1977

Сын: Рождественский Олег Андреевич

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
21.08.1982

Сын: Рождественский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
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