Морозов Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Василий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Андрей Иванов

Мать: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Потап Васильев

Мать ребёнка: Наталья Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Дементей Васильев

Мать ребёнка: Наталья Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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