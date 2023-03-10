Морозов Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Андрей Иванов
Мать: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Дементей Васильев
Мать ребёнка: Наталья Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Фёдорова
Смерть
Неизвестно