Щеглова (Паршина) Акулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1877
Муж: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1879
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Шалимова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
15.04.1884
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно