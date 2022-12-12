Щеглова (Паршина) Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Паршина) Акулина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1877

Муж: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Рождение ребёнка
08.12.1879

Сын: Щеглов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882

Сын: Щеглов Василий Иоанов

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Шалимова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
15.04.1884

Муж: Комаров Тихон Кондратов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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