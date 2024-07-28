Войветкин Егор Максимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Войветкин Николай Егорович
Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Войветкина) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Войветкина) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно