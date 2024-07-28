Войветкин Егор Максимович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войветкин Егор Максимович

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Войветкин Максим Григорьевич

Мать: Войветкина Мария Семеновна- Степановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войветкина Мария Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1835

Сын: Войветкин Николай Егорович

Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Войветкина) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Войветкина) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Войветкина Мария Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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