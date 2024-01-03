Панченко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Иван
Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крютченко (Панченко) Евгения
Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Петр
Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Рясная (Панченко) Любовь
Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно