Панченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Андрей

Панченко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Иван

Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крютченко (Панченко) Евгения

Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Петр

Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Рясная (Панченко) Любовь

Мать ребёнка: Панченко (Акимова) Александра

Смерть
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.