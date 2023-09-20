Корноухова Степанида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти06.01.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Краснова (дев.Корноухова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1860
Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич
Смерть
06.01.1897