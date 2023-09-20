Корноухова Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорноухова Степанида Матвеевна

Корноухова Степанида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

06.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Краснова (дев.Корноухова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корноухов Иван Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корноухов Яков Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.03.1860

Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корноухов Иван Васильевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.01.1897
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.