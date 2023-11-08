Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Макухина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1906

Дочь: Келепова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Максим мл Петрович

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1916

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Емельян Петрович

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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