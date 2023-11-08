Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Макухина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
02.07.1906
Дочь: Келепова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Максим мл Петрович
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Рождение ребёнка
05.08.1916
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Емельян Петрович
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно