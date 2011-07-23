Манаков Семён Юрьвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаков Семён Юрьвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2011

Отец: Манаков Юрий Николаевич

Мать: Манакова Эльвира Шавкатовна

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