Царапкина Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царапкина Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1889

Дата смерти

25.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Царапкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Царапкин Константин Семёнович

Рождение ребёнка
13.09.1927

Дочь: Лыжина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Царапкин Константин Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царапкин Константин Семёнович

Смерть
25.12.1961
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