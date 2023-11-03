Царапкина Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1889
Дата смерти25.12.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Царапкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Царапкин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
13.09.1927
Дочь: Лыжина Нина Константиновна
Отец ребёнка: Царапкин Константин Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1961