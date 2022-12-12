Самойленко (Сморгунова) Тамара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко (Сморгунова) Тамара Фёдоровна

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Место рождения

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

12.11.1957

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1957

Отец: Сморгунов Фёдор Степанович

Мать: Сморгунова Мария Яковлевна

Борзовая Заимка, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.09.1983

Дочь: Назарова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич

Закадычное, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич

Новониколаевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойленко Виктор Васильевич

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