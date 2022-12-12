Самойленко (Сморгунова) Тамара Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1957
Рождение ребёнка
13.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1983
Дочь: Назарова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойленко Виктор Васильевич
Новониколаевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно